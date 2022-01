Crescono le imprese ma non a Macerata L' analisi di Tritarelli | ' Nel 2021 ne abbiamo perse 394'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022)maglia nera delle Marche nella demografia delle. Se il 2020 si era chiuso con una riduzione del numero dellemaceratesi di 413 unità, ilanziché vedere come ...

MACERATA - Macerata maglia nera delle Marche nella demografia delle. Se il 2020 si era chiuso con una riduzione del numero dellemaceratesi di 413 unità, il 2021 anziché vedere come altrove una inversione di tendenza, ha visto altre 394 aziende in meno. Nelle Marche, l'anno scorso, segno meno solo ad Ascoli Piceno con ...Leuscite dal mercato, sempre nel 2020, sono diminuite rispetto al 2019 di circa il 27 per ... cherispetto allo stesso trimestre del 2019, tornando però nell'ultimo trimestre del 2020 ...MACERATA - Macerata maglia nera delle Marche nella demografia delle imprese. Se il 2020 si era chiuso con una riduzione del numero delle imprese maceratesi di 413 unità, il ...Secondo un recente studio di Bankitalia, nel nostro Paese i fallimenti delle imprese nel 2020 e nel 2021 sono stati minori che prima del Covid - È l'effetto dei robusti sostegni adottati dai governi, ...