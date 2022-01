Soleil Sorge svela cos’è successo con Alex Belli sotto le coperte: scoppia il caos al Grande Fratello Vip (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante l’ultima diretta con lo studio del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è preso un attimo per tornare a parlare delle famose coccole sotto le coperte avvenute tra Soleil Sorge e Alex Belli quando l’attore si trovava ancora nella casa. La ragazza non l’ha presa bene, soprattutto perché gli altri gieffini hanno continuato ad avanzare delle ipotesi e alla fine l’influencer ha avuto un nuovo crollo e si è confidata con Sophie Codegoni. GF Vip: Soleil Sorge non ne può più della situazione e sbotta contro Giucas Con l’uscita di Alex Belli sembrava che sia Soleil quanto i fan del reality si potessero lasciare la polemica sul triangolo amoroso alle spalle. ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 25 gennaio 2022) Durante l’ultima diretta con lo studio delVip, Alfonso Signorini si è preso un attimo per tornare a parlare delle famose coccoleleavvenute traquando l’attore si trovava ancora nella casa. La ragazza non l’ha presa bene, soprattutto perché gli altri gieffini hanno continuato ad avanzare delle ipotesi e alla fine l’influencer ha avuto un nuovo crollo e si è confidata con Sophie Codegoni. GF Vip:non ne può più della situazione e sbotta contro Giucas Con l’uscita disembrava che siaquanto i fan del reality si potessero lasciare la polemica sul triangolo amoroso alle spalle. ...

