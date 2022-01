Lorenzo Parelli | la dinamica e la formazione professionale | su cosa punta l’inchiesta sulla morte del 18enne in alternanza scuola-lavoro

(Di martedì 25 gennaio 2022) Stanno per arrivare nuovi indagati neldi, il diciottenne che è stato travolto da una putrella in acciaio nel giorno del suo stage in fabbrica, alla Burimec di Lauzacco di Pavia, in provincia di Udine. Finora il pubblico ministero Lucia Terzariol ha inviato un avviso di garanzia per omicidio colposo solo al rappresentante legale della società, Pietro Schneider di 71 anni, ma è arrivato il momento di affidare le perizie e quindi sarà inevitabile che l’elenco si allunghi. La Procura ha spiegato che, nel caso di accertamenti irripetibili, tutte le persone coinvolte hanno diritto ad essere presenti con un loro consulente e che “sono in corso approfondimenti di indagine anche per individuare eventuali ulteriori profili di responsabilità a carico di altre figure ...

Advertising

valigiablu : Il bla bla bla delle morti sul lavoro | @alprunetti - fattoquotidiano : Lorenzo Parelli, parla la madre: “Mio figlio è uscito per andare a scuola e non è più tornato” - Avvenire_Nei : La morte di Lorenzo Parelli – il diciottenne ucciso venerdì scorso da una putrella d’acciaio – ha riacceso il dibat… - allejago : RT @orfini: A Roma gli studenti che manifestavano dopo la morte di Lorenzo Parelli sono stati caricati dalla polizia e presi a manganellate… - rodillas69 : RT @orfini: A Roma gli studenti che manifestavano dopo la morte di Lorenzo Parelli sono stati caricati dalla polizia e presi a manganellate… -

Ultime Notizie dalla rete : Lorenzo Parelli

La morte di" il diciottenne ucciso venerdì scorso da una putrella d'acciaio nella fabbrica in cui completava la sua formazione professionale " ha riacceso il dibattito sull'alternanza tra scuola ...'Pd assassini' sul circolo dem del Navile e poco sopra la firma della rete di collettivi Osa, che sta in tutta Italia protestando per la morte di, morto in un incidente in fabbrica durante l'Alternanza scuola - lavoro. La denuncia dell'atto arriva dalla segretaria del Pd bolognese (e anche presidente di quartiere) Federica ...Il messaggio sul palazzo di via Gilli per il ragazzo di Udine morto l’ultimo giorno del percorso di alternanza scuola lavoro ...“Di scuola lavoro non sì può morire”. È lo striscione mostrato dagli studenti ieri mattina nel corso di una protesta a Cagliari davanti alla sede di via Giudice Guglielmo dell’ufficio scolastico regio ...