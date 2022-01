Livorno | bimbo aggredito con calci e sputi al parco da due ragazze di 15 anni | «Ebreo | devi morire nel forno»

(Di martedì 25 gennaio 2022) «Un padre ha chiamato in comune per mettere a conoscenza la sindaca di quanto accaduto al figlio di 12. Il bambino è stato, insultato, preso a, colpito da. Autrici di questo grave atto due ragazzine di 15, motivate dal fatto che il bambino è. Sconcerto, commozione e solidarietà da chi ha raccolto la telefonata a seguito della quale la sindaca si è messa in contatto con il padre del bambino». È quanto racconta il Comune di Campiglia Marittima () sulle sue pagine social, precisando che il fatto sarebbe accaduto nel pomeriggio di domenica 23 gennaio alAltobelli di Venturina Terme. Il dodicenne, che frequenta la seconda media “Carduccì” a Venturina Terme, sarebbe stato insultato dalle due ragazzine con ...

Così il presidente della Fnomceo Filippo Anelli commenta l'aggressione di stampo antisemita avvenuta a Campiglia Marittima () dove un ragazzino di 12 anni è stato insultato, preso a calci e a ...... località sulla costa tirrenica a sud di. A rivelare la storia la sindaca del Comune di ... Presentata una denuncia Il padre delha nel mentre presentato una denuncia presso la stazione dei ..."Inaccettabile che oggi, nel 2022, a poche ore dalla Giornata della memoria, un ragazzo di dodici anni sia insultato, colpito a calci e sputi da due quasi coetanee. Come cittadini, come medici che giu ...Un bambino ebreo di 12 anni è stato insultato e preso a calci e sputi da due ragazzine di 15 per via della sua religione: la vicenda è avvenuta al parco Altobelli di Venturina Terme, in provincia di L ...