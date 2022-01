Calcio: Atletico Madrid, il portiere Oblak positivo al Covid (Di martedì 25 gennaio 2022) Madrid, 25 gen. - (Adnkronos) - Nuova positività al Covid nell'Atletico Madrid. Si tratta del portiere Jan Oblak che è stato messo in isolamento come da protocollo. Lo ha annunciato il club campione di Spagna in carica sui suoi profili social. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 25 gennaio 2022), 25 gen. - (Adnkronos) - Nuova positività alnell'. Si tratta delJanche è stato messo in isolamento come da protocollo. Lo ha annunciato il club campione di Spagna in carica sui suoi profili social.

Advertising

Fantacalcio : Atletico, Simeone: 'Mi piacerebbe tornare in Italia' - gazzettamantova : Per Castiglione e Governolese il letargo forzato si è concluso Calcio Eccellenza. I presidenti: «Scelta giusta, da… - CalcioOggi : Atletico, Simeone: 'Mi piacerebbe tornare in Italia' - Fantacalcio ® - Fantacalcio : Atletico, Simeone: 'Mi piacerebbe tornare in Italia' - Ca5Anteprima : Calcio a 5 Anteprima - Atletico Cassano, senti Alemao: ''Accettiamo la sconfitta, ma bisogna crescere e saper soffr… -