Cartabia: “Riforma del Csm? Al più presto”. Ardita: “La nuova legge elettorale consegna la magistratura al sistema delle correnti” (Di sabato 22 gennaio 2022) “Confido che al più presto possano arrivare alle Camere gli emendamenti per quella che il presidente della Repubblica ha definito una ineludibile Riforma, cioè quella che riguarda l’ordinamento giudiziario del Consiglio superiore della magistratura. Quegli emendamenti saranno messi a punto secondo il metodo che il ministero ha sempre utilizzato e cioè l’ascolto di suggerimenti, di critiche soprattutto se sono critiche propositive e non meramente demolitorie. Ma anche con grande determinazione perché, è sotto gli occhi di tutti, lo status quo non ha dato buona prova di sé”. Lo ha detto il ministro della giustizia Marta Cartabia a Reggio Calabria dove ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Le sue parole sono state, in un certo senso, la risposta all’intervento del componente del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022) “Confido che al piùpossano arrivare alle Camere gli emendamenti per quella che il presidente della Repubblica ha definito una ineludibile, cioè quella che riguarda l’ordinamento giudiziario del Consiglio superiore della. Quegli emendamenti saranno messi a punto secondo il metodo che il ministero ha sempre utilizzato e cioè l’ascolto di suggerimenti, di critiche soprattutto se sono critiche propositive e non meramente demolitorie. Ma anche con grande determinazione perché, è sotto gli occhi di tutti, lo status quo non ha dato buona prova di sé”. Lo ha detto il ministro della giustizia Martaa Reggio Calabria dove ha presenziato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Le sue parole sono state, in un certo senso, la risposta all’intervento del componente del ...

Advertising

infoitinterno : Anno giudiziario, a Reggio Calabria la ministra Cartabia difende la sua riforma: 'E' un omaggio a Falcone e Borsell… - Trmtv : Bari, Inaugurato anno giudiziario 2022. Cassano: “Riforma Cartabia può essere punto di svolta” - tax_tweet : Dal primo presidente della Cassazione, un intervento inaugurale intenso, che evoca una magistratura consapevole del… - Radio1Rai : Cerimonie per l'inaugurazione dell'anno giudiziario, questa mattina, nei distretti delle Corti d’appello di tutta I… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: Le polemiche per la mancata riforma delle toghe ancora bloccata a Palazzo Chigi: Draghi attende il voto per il Colle h… -