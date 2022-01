VIDEO Aleksander Kilde vince la discesa di Kitzbuehel. Dominik Paris delude sulla sua Streif (Di venerdì 21 gennaio 2022) Aleksander Kilde ha vinto la discesa libera di Kitzbuehel, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il norvegese si è imposto sulla mitica Streif, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. Si tratta del suo primo sigillo sulle nevi austriache, il terzo stagionale nella specialità. Lo scandinavo balza così al comando della classifica di specialità, dopo aver preceduto per 42 centesimi il 41enne francese Johan Clarey e di 63 centesimi il francese Blaise Giezendanner. Prestazione deludente da parte di Dominik Paris, che si ferma al 27mo posto con 2.22 di ritardo sulla pista da lui più amata insieme a quella di Bormio. L’altoatesino ha perso la leadership della graduatoria di specialità. Il ... Leggi su oasport (Di venerdì 21 gennaio 2022)ha vinto lalibera di, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. Il norvegese si è impostomitica, una delle piste più iconiche dell’intero Circo Bianco. Si tratta del suo primo sigillo sulle nevi austriache, il terzo stagionale nella specialità. Lo scandinavo balza così al comando della classifica di specialità, dopo aver preceduto per 42 centesimi il 41enne francese Johan Clarey e di 63 centesimi il francese Blaise Giezendanner. Prestazionente da parte di, che si ferma al 27mo posto con 2.22 di ritardopista da lui più amata insieme a quella di Bormio. L’altoatesino ha perso la leadership della graduatoria di specialità. Il ...

