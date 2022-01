Sanremo 2022, i duetti della serata dedicata alle cover (Di venerdì 21 gennaio 2022) Sanremo 2022, habemus cover! Manca poco più di una settimana all'inizio della 72°edizione del Festival, previsto da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Così Amadeus, conduttore e direttore artistico della kermesse, ha annunciato, dal TG1 della sera, ormai suo pulpito preferito, l’elenco ufficiale delle canzoni della quarta serata (venerdì 4 febbraio). Non una serata “qualsiasi” del Festival, bensì quella dedicata alle cover e ai duetti, per molti una delle più interessanti, dato che in questa occasione i cantanti si cimentano (da soli o con altri artisti) in canzoni che hanno fatto la storia del festival e della cultura italiana. Quest’anno, poi, la ... Leggi su gqitalia (Di venerdì 21 gennaio 2022), habemus! Manca poco più di una settimana all'inizio72°edizione del Festival, previsto da martedì 1 a sabato 5 febbraio. Così Amadeus, conduttore e direttore artisticokermesse, ha annunciato, dal TG1sera, ormai suo pulpito preferito, l’elenco ufficiale delle canzoniquarta(venerdì 4 febbraio). Non una“qualsiasi” del Festival, bensì quellae ai, per molti una delle più interessanti, dato che in questa occasione i cantanti si cimentano (da soli o con altri artisti) in canzoni che hanno fatto la storia del festival ecultura italiana. Quest’anno, poi, la ...

