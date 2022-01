Milan-Juventus, Orsato non sarà l’arbitro della partita: le ultime / News (Di venerdì 21 gennaio 2022) La scelta di assegnare Milan-Juventus di Serie A all'arbitro Daniele Orsato ha fatto molto discutere. Attenzione però alle ultime notizie Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 gennaio 2022) La scelta di assegnaredi Serie A all'arbitro Danieleha fatto molto discutere. Attenzione però allenotizie

Advertising

AntoVitiello : #Algeria fuori dalla Coppa d'Africa dopo la sconfitta con la Costa d'Avorio. #Bennacer pronto a tornare a Milano ne… - juventusfc : Qui #TrainingCenter ?? Di corsa verso #MilanJuve ?? - AntoVitiello : Designazione arbitrale per #MilanJuve L'arbitro sarà #Orsato MILAN – JUVENTUS h. 20.45 ORSATO COSTANZO – PASS… - yassine01937035 : RT @Gazzetta_it: Orsato indisponibile: cambia l'arbitro di Milan-Juventus, attesa la decisione - girpelliano : Daniele Orsato è indisponibile per Milan-Juventus. Non sarà lui l’arbitro del big match di campionato di domenica s… -