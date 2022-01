Miriana Trevisan | brutte notizie per lei | non lo vedrà per un po’

Leggi su altranotizia

(Di lunedì 17 gennaio 2022)per: a quanto pare, non lo potrà vedere per un po’, ecco di chi si tratta e per quale motivo.-Altranotiziaè una delle protagoniste di questa edizione del Grande Fratello Vip. Amatissima dal pubblico a casa per la sua sensibilità, per la sua dolcezza e soprattutto per la sua empatia. E’ infatti una dei pochi concorrenti in grado di capire sempre gli altri e cercare di mediare tra le parti, senza far prevalere rancori. Cerca sempre la pace e la diplomazia, non ama gli scontri e anche quando ne è stata ‘protagonista’, ne ha sofferto moltissimo. Tant’è vero che nel corso dell’ultima puntata, quando Alfonso Signorini ha chiesto espressamente ai vipponi di schierarsi o a ...