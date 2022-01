Agata Scuto era incinta: uccisa per questo dall’ex convivente della madre? L'uomo arrestato dopo 10 anni (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ verosimile che il movente debba essere ricercato nella probabile scoperta dello stato di gravidanza della 22enne che l’indagato voleva evitare si sapesse. E’ l’ipotesi avanzata dalla Procura... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 17 gennaio 2022) E’ verosimile che il movente debba essere ricercato nella probabile scoperta dello stato di gravidanza22enne che l’indagato voleva evitare si sapesse. E’ l’ipotesi avanzata dalla Procura...

