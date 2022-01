L’influenza milanese di Virgil Abloh

Leggi su gqitalia

(Di sabato 15 gennaio 2022) Cosa fosse Milano nel 2012 non è oggi così facile da ricordare. Era da poco stato eletto un nuovo sindaco, progressista e di centro sinistra, dopo un periodo di languore un po' cupo in cui con l’amministrazione precedente chiudevano i locali, chiudevano gli spazi di ritrovo, e Milano era percepita come una roccaforte un po' pigra e tradizioalista. Non c’era già più la nebbia nel 2012 a Milano, ma nella memoria di chi c’era e aveva vent’anni, quel periodo era coerente con quanto si era sempre detto della città: che fosse ‘grigia’. Nel 2012 non c’era ancora stato l’Expo. Non esisteva ancora la Darsena. Anche la moda era diversa. Alessandro Michele, per esempio, era ancora un illustre sconosciuto. Demna Gvasalia non aveva ancora fondato Vetements e non era ancora diventato il direttore artistico di Balenciaga. Hedi Slimane era appena stato nominato alla guida di Saint Laurent. Non ...