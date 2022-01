Latina, anziana picchiata e uccisa: arrestato il genero (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo di 44 anni è stato arrestato a Latina per le gravissime lesioni causate alla suocera che ne hanno provocato la morte. Il 44enne, originario della Sicilia e già noto per alcuni precedenti di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo di 44 anni è statoper le gravissime lesioni causate alla suocera che ne hanno provocato la morte. Il 44enne, originario della Sicilia e già noto per alcuni precedenti di ...

Advertising

News_24it : LATINA - Covid, 1.238 casi nelle ultime 24 ore, questo il bilancio della Asl. Un decesso a Itri. Sono 1.238 i nuovi… - silviettinabb : @red_zombie_69 Una parente anziana, quando seppe che a scuola studiavo il latino, mi disse: 'Ah, così quando tu vai… - Latina_Oggi : Vessazioni all'anziana madre, 31enne di Aprilia finisce in carcere L'uomo non ha rispettato il divieto di avvicinam… - doomboy : @Bukaniere Eh, dillo a me! Dovrei andare in una nazione anglofona o al massimo latina...ma non saprei proprio da c… -