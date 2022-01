Pattinaggio artistico: le Finali Grand Prix 2022-2023 si svolgeranno a Torino. L’annuncio dell’ISU (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’Italia del Pattinaggio artistico sempre più al centro del mondo. Mentre sono in fase di svolgimento i Campionati Europei 2022 di Tallinn è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì 14 gennaio una splendida notizia in chiave futura. Torino infatti è stata nuovamente assegnata per organizzare le Finali del circuito ISU Grand Prix 2022-2023. L’annuncio è stato comunicato attraverso una nota ufficiale diramata proprio dalla Federazione Internazionale sul proprio sito web. Si tratterà del terzo evento consecutivo del Grand Prix che verrà allestito nel nostro Paese dopo le ultime Finali del 2019-2020 e la tappa del Gran Premio d’Italia dello scorso novembre. Il PalaVela di ... Leggi su oasport (Di venerdì 14 gennaio 2022) l’Italia delsempre più al centro del mondo. Mentre sono in fase di svolgimento i Campionati Europeidi Tallinn è arrivata nel primo pomeriggio di venerdì 14 gennaio una splendida notizia in chiave futura.infatti è stata nuovamente assegnata per organizzare ledel circuito ISUè stato comunicato attraverso una nota ufficiale diramata proprio dalla Federazione Internazionale sul proprio sito web. Si tratterà del terzo evento consecutivo delche verrà allestito nel nostro Paese dopo le ultimedel 2019-2020 e la tappa del Gran Premio d’Italia dello scorso novembre. Il PalaVela di ...

