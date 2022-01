Ronaldo: "Non voglio stare al Manchester per giocare per il settimo posto" (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Non voglio stare qui per giocarmi il quinto, sesto o settimo posto. Sono qui per provare a vincere, per competere. Non accetto che nella nostra mentalità non ci sia l'obiettivo di essere nelle prime ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) "Nonqui per giocarmi il quinto, sesto o. Sono qui per provare a vincere, per competere. Non accetto che nella nostra mentalità non ci sia l'obiettivo di essere nelle prime ...

Advertising

Millky_SN : @GobboJuveBelgio @diannasnj @MaryDiDio2 La dirigenza della Juve pensa SOLO su contratto di Dyballa. Se avessero pen… - Gianpaolo_5 : @edtriple70 Ma come non ha senso? Si diceva che i problemi di Ronaldo fossero la Juve e Allegri. È andato allo Unit… - Claudio_11_1987 : @ABBI45023611 @juventusfc Allegri sta allenando una squadra che non ha piu la grinta. Ti dico che quando la Juve ha… - ETGazzetta : CR7, riecco il mal di pancia: 'Non sono venuto per giocarmi il 6° posto' - ildezerbiano : @LucaZanotti14 @kiingg____ Lo pensavo pure io ad inizio anno ma senza Ronaldo sono una squadra di sopravvalutati in… -