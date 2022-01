Quirinale, per il voto nuove cabine, green pass e ingressi scaglionati (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per il voto del prossimo Presidente della Repubblica l’accesso sarà consentito solo con green pass. Saranno previsti inoltre sanificazione, distanziamento sociale. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, con gruppi composti al massimo da 50 persone, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Lo rende noto il senatore questore “anziano”, Antonio De Poli, in merito ai lavori con i colleghi della Camera per l’organizzazione del voto.“Per questo importante appuntamento della vita istituzione del Paese, quindi, garantiremo la massima attenzione con un’importante novità – sottolinea -: verranno introdotte delle nuove cabine elettorali che non avranno più le vecchie tendine ma avranno un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 13 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Per ildel prossimo Presidente della Repubblica l’accesso sarà consentito solo con. Saranno previsti inoltre sanificazione, distanziamento sociale. Si voterà per fasce orarie, in ordine alfabetico, con gruppi composti al massimo da 50 persone, a partire da senatori a vita, senatori, deputati e delegati regionali. Lo rende noto il senatore questore “anziano”, Antonio De Poli, in merito ai lavori con i colleghi della Camera per l’organizzazione del.“Per questo importante appuntamento della vita istituzione del Paese, quindi, garantiremo la massima attenzione con un’importante novità – sottolinea -: verranno introdotte delleelettorali che non avranno più le vecchie tendine ma avranno un sistema di aerazione che garantirà sicurezza e ...

Advertising

matteorenzi : Per la prima trasmissione da 47enne ho sfoderato gli occhiali. Pandemia, Quirinale, politica. E lo scandalo di Sien… - NicolaPorro : ?? Il Covid finito per i giornali, i dati taciuti dell’Oms sui contagi italiani e l’ideona di D’Alema per il Quirina… - marattin : La partita del Quirinale va affrontata partendo da un punto: nel 2022 dovremo rispettare 102 obiettivi del Pnrr, al… - tomlupi75 : Possiamo per favore quanto prima far pubblicamente rientrare Maria Elisabetta Alberti Casellati nella corsa al Quir… - augusto_amato : Quirinale, le regole anti-Covid per il voto in sicurezza: un’elezione al giorno e al massimo 200 parlamentari in Au… -