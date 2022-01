Covid, nuovo record di casi in Germania. Il Regno Unito riduce l’isolamento per i positivi vaccinati. Quarta dose per tutti in Ungheria (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Europa è spaccata in due sulla nuova ondata di coronavirus spinta dalla diffusione della variante Omicron. Mentre in Germania si registra un nuovo record di contagi, arrivati oltre gli 81mila in 24 ore, diversi Paesi stanno allentando le misure per limitare il contagio dovuto all’alta trasmissibilità della nuova variante. Ultima, in ordine di tempo, è la decisione della Gran Bretagna di allinearsi ad altri Paesi, compresa l’Italia, riducendo l’isolamento per i positivi completamente vaccinati da 7 a 5 giorni. Ad annunciare la decisione di Londra è stato il ministro della Salute, Sajid Javid, secondo cui “circa due terzi dei casi positivi non sono più infettivi entro la fine del quinto giorno”. In questo modo, è questo uno degli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 13 gennaio 2022) L’Europa è spaccata in due sulla nuova ondata di coronavirus spinta dalla diffusione della variante Omicron. Mentre insi registra undi contagi, arrivati oltre gli 81mila in 24 ore, diversi Paesi stanno allentando le misure per limitare il contagio dovuto all’alta trasmissibilità della nuova variante. Ultima, in ordine di tempo, è la decisione della Gran Bretagna di allinearsi ad altri Paesi, compresa l’Italia,ndoper icompletamenteda 7 a 5 giorni. Ad annunciare la decisione di Londra è stato il ministro della Salute, Sajid Javid, secondo cui “circa due terzi deinon sono più infettivi entro la fine del quinto giorno”. In questo modo, è questo uno degli ...

Advertising

borghi_claudio : Ho già avuto il covid, per essere sicuro mi sono fatto tre dosi. Mi riammalo. La prima cosa che mi viene da dire è… - Adnkronos : In #Israele nuovo record di contagi, quasi 44.000 in un giorno. #Covid. - Agenzia_Ansa : FLASH | Covid, sono 196.224 i nuovi contagi e 313 i morti nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della S… - fattoquotidiano : Covid, nuovo record di casi in Germania. Il Regno Unito riduce l’isolamento per i positivi vaccinati. Quarta dose p… - fordeborah5 : RT @TommasoCanetta: Ho analizzato i brief @EDMO_EUI del 2021 (giugno-dicembre) e isolato alcune tendenze della disinfo in UE. A gennaio sem… -