Gf Vip 6 | Aldo Montano svela se tornerà mai amico di Alex Belli e cosa ne pensa davvero della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié

Aldo Montano, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip 6, è tornato a parlare dei suoi compagni di avventura e delle ultime dinamiche avvenute nella Casa più spiata di Italia. Per il settimanale Chi, lo schermitore si è lasciato andare ad alcune considerazioni personali sui concorrenti. A detta sua, essere definito l'uomo Alpha della Casa, lo ha lusingato molto, ma questo non era il suo intento. Aldo ha infatti voluto portare all'interno del gioco i suoi valori umani e sportivi, definendoli "normali". "Forse la normalità è un'eccezione, certo…" ha tuonato Montano ai giornalisti del settimanale diretto da Alfonso Signorini. Aldo si è soffermato subito sullo scontro avvenuto con Alex Belli, arrivato quasi al contatto fisico: Per come si è posta la ...

