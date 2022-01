Coronavirus oggi | Vaia Spallanzani | ridurre quarantene | 5 giorni ad asintomatici

Leggi su ilsole24ore

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) Secondo l’Oms non bastano i booster: servono nuovi vaccini. Per l’Ema non è sostenibile vaccinare su larga scala sul lungo termine. L’esperto Usa Fauci avverte: «Omicron troverà tutti, chi è vaccinato si salverà»