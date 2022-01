Bentivoglio è Monterossi | milanese malinconico detective per caso

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 12 gennaio 2022) E' un personaggio indolente,, un "vincente involontario" Carlo, nato dalla penna di Alessandro Robecchi, che arriva dal 17 gennaio su Prime Video interpretato da Fabrizio. Roan Johnson ha diretto i sei episodi tratti dai primi due libri della serie dello scrittore, "Questa non è una canzone d'amore" e "Di rabbia e di vento".guarda dal suo appartamento la nuova Milano, porta avanti malvolentieri il lavoro di autore di una trasmissione trash, e si trova quasi suo malgrado ad indagare su vari casi di omicidio. E' unnostalgico, che in quella metropoli non si trova più molto a proprio agio.a questo proposito dice: "Non so se la confondo con la mia nostalgia, per una Milano che adesso non c'è più, ...