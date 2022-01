Covid oggi Alto Adige, 1.135 contagi e 3 morti: bollettino 10 gennaio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.135 i nuovi contagi da Coronavirus in Alto Adige secondo il bollettino di oggi con i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.552 tamponi molecolari e 960 antigenici. I decessi complessivi sono 1.322. Da ieri i guariti sono stati 422. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono 1.135 i nuovida Coronavirus insecondo ildicon i dati della Regione. Nella tabella si fa riferimento ad altri 3. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 1.552 tamponi molecolari e 960 antigenici. I decessi complessivi sono 1.322. Da ieri i guariti sono stati 422. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

ricpuglisi : Niente male il @Corriere oggi: 23 (VENTITRÉ) notizie consecutive sul Covid. VERGOGNA. - Adnkronos : #Covid #Israele, forte aumento di casi gravi: 205 in un giorno. - SkyTG24 : #Covid, da oggi sono in vigore le nuove regole sul #SuperGreenPass. Cosa cambia: - EcoEcologia : ?? Da oggi in Svizzera si sperimenta un #vaccino sotto forma di #cerotto ?Leggi l'articolo completo? - sulsitodisimone : Covid oggi Svezia, nuove misure dopo record contagi -