Albania | presa d' assalto la sede del Partito democratico a Tirana

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Albania presa

Gazzetta del Sud

L'ambasciatore Usa in, Yuri Kim, su Twitter ha espresso "preoccupazione" per le tensioni e ha lanciato un appello agli organizzatori della protesta affinchè "evitino la violenza". Già ieri il ...Dopo la decisioneda Ryanair di cancellare per il mese di gennaio tutte le rotte tranne ...Volotea e Wizz Air hanno deciso di interrompere le rotte rispettivamente per la Sicilia e per l'(...Tensione tra manifestanti e forze dell’ordine si sono registrate alla manifestazione di protesta a Tirana alla sede della principale formazione ...Un viaggio lungo più di mille chilometri per cercare di salvare la vita alla figlia Maria, di dieci anni. Una storia di sofferenza e di speranza che inizia a Korce e continua all’ospedale pediatrico M ...