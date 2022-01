Napoli | Elmas di nuovo positivo Contagiato anche un altro membro dello staff

(Di giovedì 6 gennaio 2022)nuovamenteSecondo a quanto riportato da Sportitalia, nelgiro di tamponi effettuati in mattinataè risultato nuovamenteal Covid-19. Insieme … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

tvdellosport : ?? NAPOLI, ALTRI DUE POSITIVI Nel giro di tamponi di questa mattina effettuati presso l'hotel del ritiro del… - sportface2016 : +++#Napoli, positivo anche #Elmas+++ #COVID19 #JuventusNapoli

calcio - Sportitalia ha confermato che nelsono risultati positivi sia Eljif(ieri era negativo ed aveva ottenuto certificato di idoneità per aggregarsi nuovamente alla squadra) ed un membro dello staff tecnico. Juvealtri ...(4 - 2 - 3 - 1) : Ospina; Zanoli, Di Lorenzo, Juan Jesus, Ghoulam; Demme,; Politano, Mertens, L. Insigne; Petagna. Allenatore : Spalletti (in panchina Domenichini). A disposizione : ...TORINO/NAPOLI – La sfortuna si accanisce sul Napoli, cui il Coronavirus non dà tregua. Il macedone Elmas è infatti risultato nuovamente positivo al Covid-19. Il giocatore si era negativizzato ieri ma ...Clamoroso: Elmas è risultato di nuovo positivo al Covid-19. Il macedone si era negativizzato ieri ma oggi la notizia della nuova positività ...