Giudice argentina sorpresa in baci appassionati con un omicida: cosa succederà ora? – VIDEO (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mariel Suarez è stata filmata mentre scambiava baci appassionati con un detenuto, condannato per l'uccisione di un poliziotto. Una Giudice argentina, Mariel Suarez, è finita nell'occhio del ciclone per un episodio assurdo. La donna, infatti, è stata filmata mentre scambiava baci appassionati con Cristian 'Mai' Bustos, un detenuto condannato per aver ucciso un poliziotto.

