Death Stranding | Director’s Cut ha una data di uscita su PC

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Persi nel limbo, ma non nel tempo: ladidiper PC c’è, e non è manco troppo lontana stando al publisher Chi aspettava di fare il corriere nel limbo diCut su PC ora dovrà solo attendere che arrivi ladi, ma non che venga rivelata. Il publisher 505 Games ha fornito su Twitter una bramata e gradita conferma. I rumor sull’ultimogenito di Hideo Kojima si sono susseguiti numerosi nell’arco degli ultimi tempi, e ora l’esclusiva Sony (sul fronte console) è in attesa di un lancio su Steam ed Epic Games Store per questa primavera. Il gioco supporterà anche la nuova tecnologia di Intel (Xe Super Sampling, o XeSS per gli amici) in termini di upscaling per la risoluzione. La ...