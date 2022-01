Violenza donne, tre arresti per maltrattamenti a ex e in famiglia (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Magliana, Colli Albani e Ostia. Tre quartieri di Roma dove, nel giro di poco più di 2 ore, tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in violazione di reati rientranti nel ‘Codice Rosso’, ovvero la procedura d’urgenza per combattere i reati legati alla Violenza di genere e a quella familiare. Poco prima di mezzogiorno di ieri, una pattuglia dell’XI Distretto di PS San Paolo, è intervenuta alla Magliana per una donna che aveva chiamato il 112 Nue per allontanare un suo ex fidanzato. I poliziotti hanno accertato che all’uomo, un 31enne originario dell’Afghanistan, effettivamente presente in casa della donna, nell’ottobre scorso era stato notificato un provvedimento che gli imponeva di allontanarsi da quella casa e gli prescriveva di non avvicinarsi all’ex fidanzata e ai luoghi da lei frequentati. Il 31enne è stato arrestato e posto a disposizione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Magliana, Colli Albani e Ostia. Tre quartieri di Roma dove, nel giro di poco più di 2 ore, tre persone sono state arrestate dalla Polizia di Stato in violazione di reati rientranti nel ‘Codice Rosso’, ovvero la procedura d’urgenza per combattere i reati legati alladi genere e a quella familiare. Poco prima di mezzogiorno di ieri, una pattuglia dell’XI Distretto di PS San Paolo, è intervenuta alla Magliana per una donna che aveva chiamato il 112 Nue per allontanare un suo ex fidanzato. I poliziotti hanno accertato che all’uomo, un 31enne originario dell’Afghanistan, effettivamente presente in casa della donna, nell’ottobre scorso era stato notificato un provvedimento che gli imponeva di allontanarsi da quella casa e gli prescriveva di non avvicinarsi all’ex fidanzata e ai luoghi da lei frequentati. Il 31enne è stato arrestato e posto a disposizione ...

