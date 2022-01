Manfredi: Per la Cnn Napoli sola città italiana da visitare perché è in piena espansione. Sarà ancora più attrattiva (Di lunedì 3 gennaio 2022) “perché visitare Napoli? perché è in piena espansione. La Cnn Travel inserisce la nostra città tra le 22 migliori destinazioni turistiche del 2022. E noi lavoreremo per renderla sempre piu’ attrattiva e all’altezza delle aspettative”. Lo scrive in un tweet il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi. Nella speciale classifica di Capodanno della Cnn Travel, Napoli con “il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità italiana” è l’unica città italiana che compare accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e Barbuda, l’arcipelago Palau, la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 gennaio 2022) “è in. La Cnn Travel inserisce la nostratra le 22 migliori destinazioni turistiche del 2022. E noi lavoreremo per renderla sempre piu’e all’altezza delle aspettative”. Lo scrive in un tweet il sindaco di, Gaetano. Nella speciale classifica di Capodanno della Cnn Travel,con “il suo centro storico che pulsa di energia e la proverbiale cordialità” è l’unicache compare accanto ad altre destinazioni internazionali: le isole Antigua e Barbuda, l’arcipelago Palau, la Giordania, l’Australia, il Perù, il Sudafrica, la Malesia, alcune ...

