Covid | balzo del tasso di positività | aumentano ancora i ricoveri e altri 111 decessi

Advertising

globalistIT : - EmMicucci : #Covid #Lazio grande balzo dei contagi: 12.345 oggi. A #Roma 6.752 nuovi casi. Morti sono 6 Positività al 10,8%… - infoitinterno : Covid: balzo avanti contagi in Emilia Romagna, 12.255 in ultime 24 ore - BinaryOptionEU : RT 'Ancora un balzo dei contagi #covid oggi in Italia, sono oltre 144mila: 155 i morti. - BortoneMauro : RT @LecceSette: Covid, balzo delle infezioni: superati gli 8mila contagiati in Provincia -

Ultime Notizie dalla rete : Covid balzo

LaPresse

Marche Ancora undi ricoveri per- 19 nelle Marche: +8 in un giorno e il totale sale a 270 con particolare rilievo per i degenti in Terapia intensiva che raggiungono i 47 (+5). L'...Sono 1.021.697 gli attualmente positivi alin Italia, 120.713 in più rispetto a ieri. Dall'inizio della pandemia i casi totali sono 6.266.939 e i morti 137.513. I dimessi e i guariti sono ...Il primo giorno del nuovo anno fotografa una situazione del contagi Covid in aumento in tutto l'Orvietano. Secondo i dati pubblicati nella mattina del 1° gennaio dalla Regione Umbria, ...Balzo in avanti dei ricoveri in terapia intensiva (+14 in due giorni), momento complesso per la nostra regione. Ecco i dati aggiornati del bollettino odierno:. Positivi del giorno: 13.888. Test: 132.8 ...