L'Anno Che Verrà e Capodanno in Musica: ospiti delle due serate (Di venerdì 31 dicembre 2021) Fra locali chiusi, restrizioni e divieti di assembramenti in piazza, la maggior parte degli italiani passerà la notte di Capodanno in casa. Su Rai1 ci sarà L'Anno Che Verrà, la serata evento che esiste da ben 19 anni e che è affidata dal 2015 ad Amadeus che tornerà anche quest'anno. Lo show inizierà subito dopo il messaggio di fine anno a reti unificate del Presidente della Repubblica, la regia è a cura di Stefano Mignucci. Su Canale 5 ci sarà invece Capodanno in Musica con Federica Panicucci. La serata sarà trasmessa dal Teatro Petruzzelli di Bari. L'Anno Che Verrà, gli ospiti Achille Lauro Alba Parietti Clementino Cristiano Malgioglio Corona Donatella Rettore Edoardo Vianello Fausto Leali Gemelli Di Guidonia Loredana Bertè Los Locos Massimo ...

