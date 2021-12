Sfiorati i 100 mila contagi | balzo di ricoveri | sale il tasso di positività | altri 143 decessi

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) La pandemia avanza anche se, per fortuna, l'elevato numero dicorrisponde molto meno che in passato a quello die morti, nonostante le cifre siano comunque poco rassicuranti. Sono 98.

Agenzia_Ansa : DATI COVID I Sfiorati i 100 mila positivi, sono 98.020 nelle ultime 24 ore. I morti sono stati 136. 1.029.429 i tamponi

In tutta Italiamila nuovi positivi: sono 98.020, ieri erano stati 78.313. Le vittime sono 136 , mentre ieri erano state 202. Effettuati 1.029.429 test (ieri 1.034.677), il tasso di ...ROMA -mila casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi contagiati sono 98.020, il numero più alto mai registrato nel Paese dall'inizio della pandemia. Più di un milione i tamponi ...Sono 98.020 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, a fronte di 1.029.429 tamponi effettuati tra test molecolari e antigenici (ieri 78.313 contagi su 1.034.677 tamponi).Covid Italia, sfiorati 100mila nuovi casi con più di un milione di tamponi, 148 i decessi. Tasso di positività sale al 9,5% ...