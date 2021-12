Oms: ‘Delta e Omicron portano a uno tsunami di casi’ (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La simultanea circolazione delle varianti Delta e Omicron sta creando uno “tsunami di casi” del Covid-19 Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, riferendo nel corso di un briefing alla stampa che “Delta e Omicron sono ora minacce gemelle che fanno aumentare i contagi a livelli record e fanno impennare le ospedalizzazioni e i decessi”. Ghebreyesus si è detto “molto preoccupato” e ha nuovamente invitato le nazioni più ricche a condividere equamente i vaccini con quelle più povere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 dicembre 2021) La simultanea circolazione delle varianti Delta esta creando uno “di casi” del Covid-19 Lo ha sottolineato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della Sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, riferendo nel corso di un briefing alla stampa che “Delta esono ora minacce gemelle che fanno aumentare i contagi a livelli record e fanno impennare le ospedalizzazioni e i decessi”. Ghebreyesus si è detto “molto preoccupato” e ha nuovamente invitato le nazioni più ricche a condividere equamente i vaccini con quelle più povere. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

