Calciomercato Atalanta – La Top 5 degli acquisti più costosi | VIDEO

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L'ha investito molto per prendere Jérémie Boga in questoinvernale. Ecco per chi aveva speso tanto prima di lui ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Atalanta

Commenta per primo Salutato Boga , approdato all', il Sassuolo cerca un innesto per sostituirlo. Tra i vari profili sondati dal club neroverde c'è anche quello di Felix Afena - Gyan. La Roma valuterà se lasciar partire in prestito l'...La squadra rossoblù ha infatti terminato la settimana di pausa concessa dopo la gara di campionato pareggiata martedì scorso contro l'ed è pronta per iniziare la preparazione in vista della ...A pochi giorni dall’inizio dell’attesissima finestra invernale di calciomercato, a poter tirare un grosso sospiro di sollievo è sicuramente l’Atalanta che ha solamente un giocatore in scadenza al ...Il Toronto fa sul serio per Lorenzo Insigne. Secondo il Corriere dello Sport, il capitano sempre più lontano da Napoli.