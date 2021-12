Perché è necessario Draghi al Quirinale (Di martedì 28 dicembre 2021) Draghi al Quirinale servirebbe all’Italia e anche all’Unione europea che vive una fase di fragilità, non superabile nella sola ottica dei Pnrr i cui progetti avranno termine nel 2026. Se Draghi sarà presidente della Repubblica dipenderà dal Parlamento italiano integrato dai “grandi elettori” espressi dai Consigli regionali. Il tutto secondo proporzioni destinate a venir meno a seguito del taglio dei parlamentari (e del numero di consiglieri regionali elettori) decretato dalla riforma costituzionale voluta dalla componente gialloverde dei partiti in parlamento (Lega e 5 stelle). Il binomio Italia-Europa è inscindibile considerando dimensione e fragilità del nostro Paese e i prossimi, non pochi, anni cruciali e le regole comunitarie sul deficit di bilancio (fiscal compact). Mario Draghi già come presidente della BCE ha ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 dicembre 2021)alservirebbe all’Italia e anche all’Unione europea che vive una fase di fragilità, non superabile nella sola ottica dei Pnrr i cui progetti avranno termine nel 2026. Sesarà presidente della Repubblica dipenderà dal Parlamento italiano integrato dai “grandi elettori” espressi dai Consigli regionali. Il tutto secondo proporzioni destinate a venir meno a seguito del taglio dei parlamentari (e del numero di consiglieri regionali elettori) decretato dalla riforma costituzionale voluta dalla componente gialloverde dei partiti in parlamento (Lega e 5 stelle). Il binomio Italia-Europa è inscindibile considerando dimensione e fragilità del nostro Paese e i prossimi, non pochi, anni cruciali e le regole comunitarie sul deficit di bilancio (fiscal compact). Mariogià come presidente della BCE ha ...

