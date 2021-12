M5S, Cirillo: “Tamponi, dopo nostra denuncia riaprono i drive-in a San Giorgio e Pollena” (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“dopo la nostra segnalazione e grazie all’impegno straordinario della direzione amministrativa della Asl Napoli 3 Sud, saranno finalmente riaperti i drive in per l’effettuazione di Tamponi molecolari nei distretti di San Giorgio a Cremano-San Sebastiano al Vesuvio e Cercola-Pollena Trocchia. Un provvedimento reso possibile grazie a un lavoro fatto di concerto tra Asl e i sindaci dei comuni interessati, tesa a defluire l’incredibile flusso registrato, in questi giorni, di cittadini costretti a code interminabili. Attese della durata anche di 5-6 ore che hanno coinvolto anche anziani e persone fragili”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi Cirillo, che appena un giorno fa ha potuto testimoniare in prima persona i ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 28 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“lasegnalazione e grazie all’impegno straordinario della direzione amministrativa della Asl Napoli 3 Sud, saranno finalmente riaperti iin per l’effettuazione dimolecolari nei distretti di Sana Cremano-San Sebastiano al Vesuvio e Cercola-Trocchia. Un provvedimento reso possibile grazie a un lavoro fatto di concerto tra Asl e i sindaci dei comuni interessati, tesa a defluire l’incredibile flusso registrato, in questi giorni, di cittadini costretti a code interminabili. Attese della durata anche di 5-6 ore che hanno coinvolto anche anziani e persone fragili”. Lo annuncia il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Luigi, che appena un giorno fa ha potuto testimoniare in prima persona i ...

