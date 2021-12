La dittatura del terrore, "ricordate i nostri nonni?". Covid, schiaffo della Chirico a Speranza & Co (Di martedì 28 dicembre 2021) Il dibattito sul Covid, in questi ultimi giorni, è focalizzato sulla quarantena. Già, con la complicità della psicosi di Natale e del boom di tamponi effettuati - la maggior parte dei quali su soggetti asintomatici, positivi o negativi che fossero -, ora ci sono milioni di italiani in isolamento fiduciario. Insomma, un Paese quasi bloccato, in lockdown di fatto. E non solo: con la scusa dell'isolamento, come sottolinea per esempio Alberto Zangrillo, molti riescono a trovare un escamotage per non lavorare. Un certificato e via: quarantena, sollevato da ogni obbligo. Insomma, una discreta vergogna. Dunque, il governo è al lavoro per il taglio dei tempi di quarantena, in tandem con il Cts, il quale però nutrirebbe alcune riserve. Nel dibattito, ora, piove anche il commento di Annalisa Chirico. Il tutto su Twitter, con un ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 dicembre 2021) Il dibattito sul, in questi ultimi giorni, è focalizzato sulla quarantena. Già, con la complicitàpsicosi di Natale e del boom di tamponi effettuati - la maggior parte dei quali su soggetti asintomatici, positivi o negativi che fossero -, ora ci sono milioni di italiani in isolamento fiduciario. Insomma, un Paese quasi bloccato, in lockdown di fatto. E non solo: con la scusa dell'isolamento, come sottolinea per esempio Alberto Zangrillo, molti riescono a trovare un escamotage per non lavorare. Un certificato e via: quarantena, sollevato da ogni obbligo. Insomma, una discreta vergogna. Dunque, il governo è al lavoro per il taglio dei tempi di quarantena, in tandem con il Cts, il quale però nutrirebbe alcune riserve. Nel dibattito, ora, piove anche il commento di Annalisa. Il tutto su Twitter, con un ...

Advertising

Radio3tweet : #27dicembre 1968. Gilberto Gil è arrestato nel mezzo di una dura dittatura militare. In quei mesi, con un gruppo di… - GassmanGassmann : Gabriel Boric, vince le elezioni in Cile. Il più giovane presidente della storia del paese. Candidato di sinistra ,… - lucatelese : Que viva chile! A Santiago trionfa al ballottaggio Gsbriel Boric, un 35enne, millennial, partito come outsider. Un… - tiber_h : @evavola Non penso, invece per il ritorno l'Italia chiede il tampone, l'autocertificazione e la mascherina ffp2. Un… - FedeJill : @Ire_Lica Pensavo al romanzo do Orwell che farla di una dittatura del futuro... Meglio fi Berlusconi presidente -

Ultime Notizie dalla rete : dittatura del LE DEMOCRAZIE OCCIDENTALI E LE DITTATURE ESISTENTI OGGI SULLA TERRA ...? E COME SI POTRANNO MANTENERE RAPPORTI SERI E CORRETTI CON TUTTI QUEGLI STATI DEL MONDO CHE, A TUTT'OGGI, HANNO DECISO DI MANTENERE RAPPORTI DIPLOMATICI CON TALE BRUTALE E DISUMANA DITTATURA ...

Putin, il pugno di ferro sullo storico dei Gulag: 15 anni di colonia penale Secondo la stessa Memorila i detenuti politici hanno abbondantemente superato quota 400, più del doppio che negli ultimi anni della dittatura comunista. Sempre ieri, uno dei più stimati reporter ...

No vax e la dittatura della minoranza: anche basta L'HuffPost Anniversari, ecco le ricorrenze più importanti da ricordare nel 2022 Il primo gennaio del 2022 sarà una giornata particolare a Bruxelles. Allo scattare della mezzanotte, infatti, molti europeisti non daranno solo il benvenuto al nuovo anno, ma festeggeranno un altro tr ...

Rosso, la crudele quotidianità del male. In streaming su NEXO+ Claudio Morán è un noto avvocato in una cittadina dell'Argentina. Una sera, dopo un diverbio con un altro avventore che lui sa come trattare con disprezzo, mentre fa ritorno a casa con la moglie dal r ...

...? E COME SI POTRANNO MANTENERE RAPPORTI SERI E CORRETTI CON TUTTI QUEGLI STATIMONDO CHE, A TUTT'OGGI, HANNO DECISO DI MANTENERE RAPPORTI DIPLOMATICI CON TALE BRUTALE E DISUMANA...Secondo la stessa Memorila i detenuti politici hanno abbondantemente superato quota 400, piùdoppio che negli ultimi anni dellacomunista. Sempre ieri, uno dei più stimati reporter ...Il primo gennaio del 2022 sarà una giornata particolare a Bruxelles. Allo scattare della mezzanotte, infatti, molti europeisti non daranno solo il benvenuto al nuovo anno, ma festeggeranno un altro tr ...Claudio Morán è un noto avvocato in una cittadina dell'Argentina. Una sera, dopo un diverbio con un altro avventore che lui sa come trattare con disprezzo, mentre fa ritorno a casa con la moglie dal r ...