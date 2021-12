In arrivo il OnePlus 10 Pro | altro top di gamma da far perdere la testa

Leggi su optimagazine

(Di martedì 28 dicembre 2021)ha affermato che il10 Pro debutterà in Cina il prossimo mese di gennaio, probabilmente lo stesso giorno in cui sarà svelato anche il flagship Realme GT 2 Pro. Potremmo aspettarci, inoltre, che il10 Pro venga lanciato a livello globale a marzo o aprile 2022. Per quanto riguarda il modello vanilla, recenti rumors affermano che verrà proposto più avanti nel 2022. Nel frattempo che vengono ufficializzati i dettagli, il produttore cinese ha anticipato alcune informazioni di lancio: tra queste è stata rivelata la data, il prossimo 4 gennaio. Detto ciò, diamo insieme un’occhiata alle caratteristiche tecniche del prossimo top didel marchio di Pete Lau. L’OEM cinese non è sceso molto nei dettagli del suo prossimo10 Pro, ma, secondo le ultime indiscrezioni trapelate ...