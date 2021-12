Un Posto al Sole, Michele lascia la serie definitivamente? La verità (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il personaggio di Michele ha definitivamente lasciato Un Posto al Sole? La verità dietro l’addio del marito di Silvia: parla l’attore. Michele Saviani lascia Palazzo Palladini… È la sua ultima volta a Palazzo Palladini? (via screenshot)Il tradimento di Silvia ha lasciato un solco profondo nella relazione con Michele, ma anche nel rapporto con la figlia Rossella. A distanza di diverse settimane dalla scoperta dei fatti, la situazione non è ancora rientrata. In un primo periodo avevano tentato di riavvicinarsi, lasciando alle spalle gli errori. Il tentativo non ha dato l’esito sperato ed ora hanno scelto di separarsi. Gli avvenimenti però hanno mescolato tutte le carte proprio poco prima delle festività ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 27 dicembre 2021) Il personaggio dihato Unal? Ladietro l’addio del marito di Silvia: parla l’attore.SavianiPalazzo Palladini… È la sua ultima volta a Palazzo Palladini? (via screenshot)Il tradimento di Silvia hato un solco profondo nella relazione con, ma anche nel rapporto con la figlia Rossella. A distanza di diverse settimane dalla scoperta dei fatti, la situazione non è ancora rientrata. In un primo periodo avevano tentato di riavvicinarsi,ndo alle spalle gli errori. Il tentativo non ha dato l’esito sperato ed ora hanno scelto di separarsi. Gli avvenimenti però hanno mescolato tutte le carte proprio poco prima delle festività ...

Advertising

zazoomblog : UN POSTO AL SOLE le anticipazioni ufficiali di mercoledì 29 dicembre 2021 - #POSTO #anticipazioni #ufficiali - UPAS_Rai : Buongiorno e buon inizio settimana a tutti con la puntata di venerdì online per voi come sempre s RaiPlay - SMSNEWSOFFICIAL : UN POSTO AL SOLE: LE ANTICIPAZIONI DELLE PUNTATE DAL 27 AL 30 DICEMBRE - WalterWhiteNH : @lupilvo @Clotild75026688 @la_kuzzo Ma io vengo dalla terra di c’è un posto al sole, e per sua sfortuna ho vissuto… - 424BasilStreet : “Don’t look up” è talmente intelligente da avermi insinuato il dubbio che il film visto di recente era una versione… -