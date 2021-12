Norwich City vs Arsenal | pronostico e possibili formazioni

(Di sabato 25 dicembre 2021) Dopo quattro vittorie consecutive in campionato e coppa, l’mira a mantenere la propria ricerca di un posto tra i primi quattro in pista quando visita il, fanalino di coda della Premier League, il giorno di Santo Stefano. Dopo aver ottenuto la decima vittoria nella massima serie l’ultima volta a Leeds, e poi serenamente passati alle semifinali della EFL Cup, i Gunners ora incontrano una squadra di casa che ha vinto solo due volte in tutta la stagione. Il calcio di inizio divsè previsto alle 16. Prepartitavs: a che punto sono le due squadre?Dopo aver iniziato il mese in modo infausto con due sconfitte consecutive, ...

Advertising

Rent_Fourie : 76-98 Greuther Furth Bordeaux Levante Espanyol Leeds Utd Sassuolo Getafe Celta Vigo Watford Empoli Mallorca Genoa N… -

Ultime Notizie dalla rete : Norwich City

Sky Sport

Riepilogo delle partite: la schedina consigliata per le partite del 26 dicembre 2021 Manchester- Leicester 1 (1.18)- Arsenal 2 (1.40) Tottenham - Crystal Palace 1 (1.70) West Ham - ...PROGRAMMA BOXING DAY, PREMIER LEAGUE 2021/2022 (DOMENICA 26 DICEMBRE) 16.00 - Manchester- Leicester 16.00 -- Arsenal 16.00 - Tottenham - Crystal Palace 16.00 - West Ham - Southampton ...La partita Norwich - Arsenal del 26 dicembre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e risultato con tabellino in tempo reale, dove vedere il match valido per la 19a giornata di Premier League ...Quarti di finale per la Coppa di lega inglese in questo infrasettimanale natalizio, oggi il Liverpool di Klopp ospita il Leicester. Momento ottimo per i Reds, che vogliono arrivare fino in fondo a ...