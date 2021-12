Vacanze di fine anno? Qui il Covid non c'è: ecco dove andare (Di venerdì 24 dicembre 2021) È rimasto qualche luogo nel mondo dove il Covid non c'è? Sì, più di uno a dire il vero. Chi non ne può più di mascherine, distanziamento, restrizioni e sogna Vacanze di fine anno lontano da questo ... Leggi su leggo (Di venerdì 24 dicembre 2021) È rimasto qualche luogo nel mondoilnon c'è? Sì, più di uno a dire il vero. Chi non ne può più di mascherine, distanziamento, restrizioni e sognadilontano da questo ...

Ultime Notizie dalla rete : Vacanze fine Vacanze di fine anno? Qui il Covid non c'è: ecco dove andare È rimasto qualche luogo nel mondo dove il Covid non c'è? Sì, più di uno a dire il vero. Chi non ne può più di mascherine, distanziamento, restrizioni e sogna vacanze di fine anno lontano da questo incubo può fare già la valigia. Sebbene in gran parte del mondo la variante Omicron corra a passo molto sostenuto, ormai anche in Italia, ci sono posti sulla ...

Il Covid come regalo di Natale: famiglie in coda per i tamponi ...Sardegna cresce di giorno in giorno (i 344 contagi del 23 dicembre corrispondono ai numeri di fine ... Intere classi che hanno dovuto anticipare le vacanze si ritrovano oggi in coda per il test, spesso ...

