Usata per vincere e non per governare: lo sfogo di Kamala Harris (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il bilancio di questo anno da vicepresidente degli Stati Uniti per Kamala Harris non si chiude nel migliore dei modi. Carica di aspettative per il ruolo che sarebbe andata a ricoprire - è la prima vice presidente donna e afroasiatica - oggi la Harris si sente invece frustrata da un ruolo che le sta stretto, da un presidente, Joe Biden, che ha avuto bisogno di lei per vincere le elezioni ma che ora la tiene in panchina quando si tratta di gestire le questioni più calde. Confidandosi con gli alleati sulle difficoltà nel gestire un portafoglio di compiti particolarmente difficile, dal diritto di voto all'immigrazione, si è sfogata anche rispetto alla copertura mediatica ricevuta. Non sufficiente o comunque differente se si fosse trattato di uno dei suoi 48 predecessori, tutti uomini e bianchi.Anche fra i democratici, ...

borghi_claudio : Un classico insostituibile del fare qualcosa per sembrare che si fa qualcosa. La mascherina all'aperto. Un milione… - Agenzia_Ansa : Kamala Harris frustrata: 'Usata per vincere, non per governare'. La vicepresidente degli Stati Uniti si sente all'a… - MassimianoS : @ngiocoli “Mi hanno usata per vincere, non per governare”. Secondo me, se sceglieva amche solo Buttigieg, Biden vinceva in a landslide ???? - haelyn78 : RT @Dio: Kamala Harris: 'Mi hanno usata per vincere, non per governare'. Eh no, Kam, questa semmai è una grande dimostrazione di serietà e… - CiaobyDany : RT @Dio: Kamala Harris: 'Mi hanno usata per vincere, non per governare'. Eh no, Kam, questa semmai è una grande dimostrazione di serietà e… -