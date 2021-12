Roma, lo street artist Harry Greb dona cibo e coperte alle persone senza dimora: “Solidarietà può essere abitudine quotidiana” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il ricavato della vendita di una sua opera, lo street artist Harry Greb ha donato cibo, coperte, sacchi a pelo e beni di prima necessità alle persone senza fissa dimora che vivono nei dintorni della stazione Termini a Roma. La distribuzione è stata organizzata insieme al titolare della Exclusive Art Urban Gallery, Federico Veneziani. “Abbiamo messo in palio un’opera inedita che ritraeva un senzatetto – ha spiegato – e con i proventi della vendita abbiamo organizzato questa distribuzione. In un’epoca in cui arte è intesa spesso solo come speculazione, l’idea invece che diventi una strumento di aiuto sociale è molto bella. Speriamo che nel nostro ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con il ricavato della vendita di una sua opera, lohato, sacchi a pelo e beni di prima necessitàfissache vivono nei dintorni della stazione Termini a. La distribuzione è stata organizzata insieme al titolare della Exclusive Art Urban Gry, Federico Veneziani. “Abbiamo messo in palio un’opera inedita che ritraeva untetto – ha spiegato – e con i proventi della vendita abbiamo organizzato questa distribuzione. In un’epoca in cui arte è intesa spesso solo come speculazione, l’idea invece che diventi una strumento di aiuto sociale è molto bella. Speriamo che nel nostro ...

