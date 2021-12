Grande Fratello Vip: Delia Duran futura concorrente del reality? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Grande Fratello Vip 6 finirà a marzo del nuovo anno e per questo motivo Alfonso Signorini recluterà nuovi vipponi da inserire nel lussuoso loft di Cinecittà. Fra questi dovrebbe esserci anche Delia Duran, compagna di Alex Belli e acerrima nemica di Soleil Sorge. Leggi anche: Alex Belli, dopo il Grande Fratello Vip, farà un... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 dicembre 2021) IlVip 6 finirà a marzo del nuovo anno e per questo motivo Alfonso Signorini recluterà nuovi vipponi da inserire nel lussuoso loft di Cinecittà. Fra questi dovrebbe esserci anche, compagna di Alex Belli e acerrima nemica di Soleil Sorge. Leggi anche: Alex Belli, dopo ilVip, farà un...

