Speronare una nave militare italiana non è reato: archiviata inchiesta su Carola Rackete (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – Adesso è ufficiale: Speronare una nave militare italiana non è reato. A stabilirlo in via definitiva ci ha pensato il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che ha archiviato l’inchiesta su Carola Rackete. Uno schiaffo vero e proprio rifilato dalla magistratura alla Guardia di finanza e alle forze armate italiane. L’archiviazione dell’inchiesta fa peraltro il paio con la sentenza dello scorso aprile, che aveva prosciolto l’ex comandante della Sea Watch3 dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra. Leggi anche: Così la Rai trasforma Carola Rackete in un’eroina (a nostre spese) Le accuse contro Carola ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic – Adesso è ufficiale:unanon è. A stabilirlo in via definitiva ci ha pensato il gip del tribunale di Agrigento, Micaela Raimondo, che ha archiviato l’su. Uno schiaffo vero e proprio rifilato dalla magistratura alla Guardia di finanza e alle forze armate italiane. L’archiviazione dell’fa peraltro il paio con la sentenza dello scorso aprile, che aveva prosciolto l’ex comandante della Sea Watch3 dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza ada guerra. Leggi anche: Così la Rai trasformain un’eroina (a nostre spese) Le accuse contro...

Advertising

matteosalvinimi : Quindi, se capisco bene la sentenza, speronare una motovedetta militare italiana con uomini a bordo non è reato. To… - AnnalisaChirico : L’archiviazione di Carola Rackete pone un interrogativo: esiste ancora lo “stato di diritto” in un paese dove spero… - LegaSalvini : ??ARCHIVIATA L’INCHIESTA SU CAROLA RACKETE: 'HA ADEMPIUTO AL PROPRIO DOVERE' Matteo Salvini: Quindi, se capisco ben… - federicajolanda : RT @AnnalisaChirico: L’archiviazione di Carola Rackete pone un interrogativo: esiste ancora lo “stato di diritto” in un paese dove speronar… - popoloZeta : RT @matteosalvinimi: Quindi, se capisco bene la sentenza, speronare una motovedetta militare italiana con uomini a bordo non è reato. Torni… -

Ultime Notizie dalla rete : Speronare una Cesena, dopo le botte ruba l'auto e si schianta: arrestato Vettura con la quale si è andato a schiantare contro una delle vetrate d'ingresso del cento ... Prima di essere fermato ha cercato anche di schiantarsi frontalmente e di speronare la Volante. Le manette ...

Follia nella notte: ubriaco alla guida imbocca la strada contromano e cerca di investire i passanti ... quando un uomo ubriaco, alla guida della sua auto, ha pensato di percorrere contromano una via ... Ma l'uomo alla guida ha continuano a speronare le altre auto parcheggiate e a incutere timore ai ...

Speronare una nave militare italiana non è reato: archiviata inchiesta su Carola Rackete Il Primato Nazionale Carola Rackete, speronare i finanzieri? "Ha fatto il suo dovere", archiviata: sfregio dei magistrati alle divise Già lo scorso aprile la Rackete era stata definitivamente prosciolta dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra. Quindi Carola, che in precedenza era già stata accusata ...

Vettura con la quale si è andato a schiantare controdelle vetrate d'ingresso del cento ... Prima di essere fermato ha cercato anche di schiantarsi frontalmente e dila Volante. Le manette ...... quando un uomo ubriaco, alla guida della sua auto, ha pensato di percorrere contromanovia ... Ma l'uomo alla guida ha continuano ale altre auto parcheggiate e a incutere timore ai ...Già lo scorso aprile la Rackete era stata definitivamente prosciolta dall’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e violenza a nave da guerra. Quindi Carola, che in precedenza era già stata accusata ...