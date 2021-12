Juventus, è rebus per l’attacco: le ultime tra Martial, Icardi e Aubameyang (Di giovedì 23 dicembre 2021) i tre attaccanti nel mirino in vista di gennaio La Juventus e il rebus attaccante. Continua il casting offensivo per i bianconeri che hanno nella lista diversi nomi. Martial potrebbe essere già depennato visto il suo potenziale accordo con il Siviglia. Restano aperte le piste Icardi e Aubameyang. Mauro Icardi non sarebbe convinto della formula del trasferimento, ovvero il prestito. Anche l’ingaggio dell’attaccante è un problema, ma risolvibile. Per quanto riguarda l’attaccante dell’Arsenal oltre all’ingaggio di 15 milioni e la concorrenza del Barcellona, ci sarebbe il fatto che potrebbe partire per la Coppa d’Africa. Restano i dubbi alla Juventus per il reparto offensivo, gennaio è vicino. A riferire la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 dicembre 2021) i tre attaccanti nel mirino in vista di gennaio Lae ilattaccante. Continua il casting offensivo per i bianconeri che hanno nella lista diversi nomi.potrebbe essere già depennato visto il suo potenziale accordo con il Siviglia. Restano aperte le piste. Mauronon sarebbe convinto della formula del trasferimento, ovvero il prestito. Anche l’ingaggio dell’attaccante è un problema, ma risolvibile. Per quanto riguarda l’attaccante dell’Arsenal oltre all’ingaggio di 15 milioni e la concorrenza del Barcellona, ci sarebbe il fatto che potrebbe partire per la Coppa d’Africa. Restano i dubbi allaper il reparto offensivo, gennaio è vicino. A riferire la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

