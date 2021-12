Il Natale si avvicina | Qual è la cosa più importante da chiedere a Gesù Bambino?

Leggi su lalucedimaria

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Ilè il giorno in cui la venuta dinel mondo si fa concreta, e noi tutti siamo chiamati a riporre in lui le nostre speranza, chiedendo unain particolare. Il cristianesimo oggi sta correndo una grande rischio, ma Dio si è incarnato in Suo figlio affinché possiamo non demordere. Il secolarismo L'articolo Ilsiè lapiùda? proviene da La Luce di Maria.