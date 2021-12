Quirinale, Mattarella lascia la sua eredità. Draghi disegna sua politica (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Mario Draghi e Sergio Mattarella, nello stesso giorno e alla stessa ora parlano pubblicamente. Gli ambiti sono diversi, istituzionalmente differenti ma intervengono in diretta all'Italia nello stesso momento. Certo, Draghi fa la prevista conferenza stampa di fine anno e Mattarella come di consueto invia gli auguri ai militari italiani impegnati in missioni all'estero. Tutto differente, tutto non concordato ma accade nello stesso giorno, alla stessa ora. Nessun accordo, ci mancherebbe e nessuno lo pensa, nessuna intesa su cosa dire ma è un fatto che a poche settimane i due "candidati" al Quirinale intervengano nello stesso momento. Nessun retropensiero assolutamente ma casualmente è un fatto.Il premier per la prima volta dopo dieci mesi - tolte le conferenze stampe a Palazzo Chigi con due-tre-quattro ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marioe Sergio, nello stesso giorno e alla stessa ora parlano pubblicamente. Gli ambiti sono diversi, istituzionalmente differenti ma intervengono in diretta all'Italia nello stesso momento. Certo,fa la prevista conferenza stampa di fine anno ecome di consueto invia gli auguri ai militari italiani impegnati in missioni all'estero. Tutto differente, tutto non concordato ma accade nello stesso giorno, alla stessa ora. Nessun accordo, ci mancherebbe e nessuno lo pensa, nessuna intesa su cosa dire ma è un fatto che a poche settimane i due "candidati" alintervengano nello stesso momento. Nessun retropensiero assolutamente ma casualmente è un fatto.Il premier per la prima volta dopo dieci mesi - tolte le conferenze stampe a Palazzo Chigi con due-tre-quattro ...

