Empoli Milan, Giroud al centro dell'attacco: il francese a caccia di una prima volta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Contro l'Empoli, il Milan dovrà fare a meno di Ibrahimovic. Al suo posto, al centro dell'attacco, Olivier Giroud Empoli-Milan: questa sera i rossoneri sfidano i toscani nel match valido per la 19esima giornata di Serie A. Pioli non può contare su Ibra, out per un problema al ginocchio. Il tecnico rossonero si affida a Olivier Giroud, che non ha mai segnato un gol fuori dalle mura amiche. Il Diavolo è a caccia di riscatto dopo la sconfitta casalinga contro il Napoli. Lo riporta l'edizione de La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina.

