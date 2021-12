Draghi | “Il Governo ha posto le basi perché il lavoro continui indipendentemente da me”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) “I miei destini personali non contano nulla, non ho ambizioni particolari. Sono un uomo, se vogliamo, un nonno al servizio delle istituzioni. L’Italia è molto di più di persone individuali, la grandezza di un paese non è determinata da questo o quell’individuo, ma da un complesso di forze che consentano di andare nella direzione giusta”. Sorride Marioquando gli domandano se rimarrà alanche dopo la nomina del prossimo presidente della Repubblica. È la domanda più attesa e arriva per prima alla conferenza stampa di fine anno, ma poi torna ciclicamente. Quirinale o Palazzo Chigi?risponde che il suoha “fatto molto di quel che era stato chiamato a fare”, lasciando intendere che la missione emergenziale è stata compiuta. “Abbiamo conseguito tre grandi risultati: l’Italia è uno dei paesi più ...

Advertising

stebellentani : C'è chi continua (anche per l'approccio etico-moralista del 2020) a spostare sul Governo decisioni che sono individ… - StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - francang1950 : RT @elerub11: Il FQ provoca M Draghi dichiarando che le nuove aliquote fiscali favoriscono i più abbienti. Tabella alla mano,Draghi fa 1 e… - zemmu : @PaoloSantoni @CarloCalenda Ma non dica baggianate. Il pnrr del governo Conte II era una barzelletta. Draghi ha fatto miracoli, altro che. -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Governo

'Il mio futuro dipende dal Parlamento' Sullo stesso argomento:al Quirinale? Serve un'intesa tra Grillo e Berlusconi: "Il contrasto alla pandemia è un tema centrale per la politica ...si lancia al Quirinale: ho realizzato il mio mandato, ilpuò andare avanti con chiunque 'I vaccini - ha proseguito il presidente del Consiglio durante la conferenza stampa di fine anno ...Il Governo di Mario Draghi introdurrà nuovi divieti e restrizioni per contrastare il Coronavirus in vista delle festa natalizie e del Capodanno, in vigore dal 27 dicembre. L’argomento principale è ...(Teleborsa) - Dalla variante Omicron, alla Legge di bilancio passando per il tema giovani e qualche interessante indizio sulla corsa al Quirinale: tanti gli argomenti affrontati dal Presidente del Con ...