Questa rivista non dimostra che nel 2021 i piloti deceduti a causa del vaccino sono stati 111 (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 10 dicembre 2021 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «piloti di linea Usa deceduti: In 9 mesi del 2021, 111 decessi. Nei due anni precedenti, decessi 6. Nessuna correlazione». Il post in questione è accompagnato dalla foto di una pagina della rivista cartacea Air line pilot contenente nomi di piloti deceduti nel 2019, nel 2020 e nel 2021. L’autore del post suggerisce quindi che i decessi di questi piloti sarebbero da collegare alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La pagina mostrata nel post è reale ed è stata pubblicata nel numero di ottobre-novembre della rivista Air line pilot magazine, una ... Leggi su facta.news (Di martedì 21 dicembre 2021) Il 10 dicembresu Facebook è stato pubblicato un post in cui si legge: «di linea Usa: In 9 mesi del, 111 decessi. Nei due anni precedenti, decessi 6. Nessuna correlazione». Il post in questione è accompagnato dalla foto di una pagina dellacartacea Air line pilot contenente nomi dinel 2019, nel 2020 e nel. L’autore del post suggerisce quindi che i decessi di questisarebbero da collegare alla somministrazione dei vaccini anti-Covid. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Andiamo con ordine. La pagina mostrata nel post è reale ed è stata pubblicata nel numero di ottobre-novembre dellaAir line pilot magazine, una ...

