Covid, migliora la neonata in terapia intensiva a Roma. Ma la prognosi resta riservata (Di lunedì 20 dicembre 2021) migliora la bimba in terapia intensiva” per Covid. “Ma la prognosi resta riservata”. La parziale buona notizia arriva dall’ultimo bollettino dell’ospedale Bambino Gesù di Roma. Dove la neonata di 7 mesi è ricoverata in terapia intensiva, da sabato. Per una insufficienza respiratoria “severa da Sars-CoV-2”. La piccolina era arrivata nell’area rossa del dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’ospedale pediatrico della Capitale. La bambina è stata trasferita da Cosenza con un volo dell’Aeronautica militare per l’aggravarsi delle condizioni cliniche. Molto critiche dal punto di vista respiratorio. Covid, migliora la neonata in ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 dicembre 2021)la bimba in” per. “Ma la”. La parziale buona notizia arriva dall’ultimo bollettino dell’ospedale Bambino Gesù di. Dove ladi 7 mesi è ricoverata in, da sabato. Per una insufficienza respiratoria “severa da Sars-CoV-2”. La piccolina era arrivata nell’area rossa del dipartimento di emergenza, accettazione e pediatria generale dell’ospedale pediatrico della Capitale. La bambina è stata trasferita da Cosenza con un volo dell’Aeronautica militare per l’aggravarsi delle condizioni cliniche. Molto critiche dal punto di vista respiratorio.lain ...

SecolodItalia1 : Covid, migliora la neonata in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma. Ma la prognosi resta riservata - CosenzaPost : Covid, migliora la bimba di 7 mesi trasferita da Cosenza al Bambino Gesù - CDNewsCalabria : Covid, migliora la bimba di 7 mesi trasferita d’urgenza da Cosenza a Roma - statodelsud : Covid, migliora la bimba di 7 mesi ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma - Pino__Merola : Covid, migliora la bimba di 7 mesi ricoverata in terapia intensiva al Bambino Gesù di Roma -